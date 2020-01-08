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عاجل.. 9 صواريخ تستهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية بالعراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:37 ص
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بوابة الفجر
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أعلن مصدر أمني عراقي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم قوامه 9 صواريخ، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وتستضيف القاعدة التي تقع شمالي العاصمة بغداد، قوات أمريكية، في محافظة الأنبار التي شهدت حربا ضروسا لطرد تنظيم "داعش" منها.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أفاد مراسل سكاي نيوز نقلا عن مصدر أمني عراقي، أن الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مطار لطائرات "بي 52" العسكرية العملاقة، داخل قاعدة عين الأسد.

وقال المصدر، إن القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة بدأت عمليات توسعة لإنشاء مطار دولي عملاق بمواصفات عالمية لطائرات "بي 52".

وأضاف المصدر أن القوات الأمريكية وضعت سياجا على المساحة المختارة، وفرضت إجراءات أمنية مشددة، تمهيدا لبدء العمل في إنشاء المطار "في القريب العاجل".
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الكلمات المفتاحية

قوات امريكية صوايخ العراق أمريكا

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