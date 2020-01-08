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فى قائمة شهدت تواجد جوزيه وكوبر وشحاتة.. جمال بلماضي أخر المتوجين بجائزة أفضل مدرب فى إفريقيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:21 ص
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جمال بلماضي
جمال بلماضي
محمد جمال
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توُج المدير الفنى لمنتخب الجزائر جمال بلماضي بجائزة أفضل مدير فتى عام 2019 خلال الحفل النبهر التى نظمته مصر بمدينة الغردقة وتحديدًا فى سهل حشيش بحضور كوكبة من الحضور.

وتوُج جمال بلماضي بالجائزة بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر على حساب المنتخب السنغالي يوليو الماضي.

يرصد "الفجر الرياضي" قائمة المدربين الذى حصلوا على الجائزة التي بدأت عام 2000

2000 الغاني سيسل جونز هارتس أوف أو الغاني
2001 الفرنسي برونو ميتسو المنتخب السنغالي
2002 الفرنسي برونو ميتسو المنتخب السنغالي
2003 النيجيري كاديري إيخانا إنييمبا النيجيري
2004 النيجيري أوكي إيموردي إنييمبا النيجيري
2005 النيجيري ستيفن كيشي منتخب توجو
2006 البرتغالي مانويل جوزيه الأهلي المصري
2007 النيجيري ييمي تيلا منتخب نيجيريا (تحت 17 عاما)
2008 المصري حسن شحاتة المنتخب المصري
2009 الغاني سيلاس تيتيه منتخب غانا (تحت 20 عاما)
2010 الصربي ميلوفان راييفاتش المنتخب الغاني
2011 هارونا داولا جابدي (النيجر) منتخب النيجر
2012 الفرنسي هيرفي رينار المنتخب الزامبي
2013 النيجيري ستيفن كيشي المنتخب النيجيري
2014 الجزائري خير الدين مضوي وفاق سطيف الجزائري
2015 الفرنسي هيرفي رينار المنتخب الإيفواري
2016 الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني صن داونز الجنوب أفريقي
2017 الأرجنتيني هيكتور كوبر المنتخب المصري
2018 الفرنسي هيرفي رينار المنتخب المغربي
2019 الجزائري جمال بلماضي المنتخب الجزائري

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