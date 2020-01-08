فى قائمة شهدت تواجد جوزيه وكوبر وشحاتة.. جمال بلماضي أخر المتوجين بجائزة أفضل مدرب فى إفريقيا

توُج المدير الفنى لمنتخب الجزائر جمال بلماضي بجائزة أفضل مدير فتى عام 2019 خلال الحفل النبهر التى نظمته مصر بمدينة الغردقة وتحديدًا فى سهل حشيش بحضور كوكبة من الحضور.





وتوُج جمال بلماضي بالجائزة بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر على حساب المنتخب السنغالي يوليو الماضي.





يرصد "الفجر الرياضي" قائمة المدربين الذى حصلوا على الجائزة التي بدأت عام 2000





2000 الغاني سيسل جونز هارتس أوف أو الغاني

2001 الفرنسي برونو ميتسو المنتخب السنغالي

2002 الفرنسي برونو ميتسو المنتخب السنغالي

2003 النيجيري كاديري إيخانا إنييمبا النيجيري

2004 النيجيري أوكي إيموردي إنييمبا النيجيري

2005 النيجيري ستيفن كيشي منتخب توجو

2006 البرتغالي مانويل جوزيه الأهلي المصري

2007 النيجيري ييمي تيلا منتخب نيجيريا (تحت 17 عاما)

2008 المصري حسن شحاتة المنتخب المصري

2009 الغاني سيلاس تيتيه منتخب غانا (تحت 20 عاما)

2010 الصربي ميلوفان راييفاتش المنتخب الغاني

2011 هارونا داولا جابدي (النيجر) منتخب النيجر

2012 الفرنسي هيرفي رينار المنتخب الزامبي

2013 النيجيري ستيفن كيشي المنتخب النيجيري

2014 الجزائري خير الدين مضوي وفاق سطيف الجزائري

2015 الفرنسي هيرفي رينار المنتخب الإيفواري

2016 الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني صن داونز الجنوب أفريقي

2017 الأرجنتيني هيكتور كوبر المنتخب المصري

2018 الفرنسي هيرفي رينار المنتخب المغربي

2019 الجزائري جمال بلماضي المنتخب الجزائري



