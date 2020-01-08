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أول تعليق من رياض محرز بعد تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:19 ص
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رياض محرز
رياض محرز
محمد جمال
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حرص رياض محرز لاعب مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر على تقديم التهنئة للنجم السنغالي ساديو ماني بعد تتويج الأخير بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019 والتى نظمتها مصر بشكل مُبهر بسهل حشيش بمدينة الغردقة.

وقام رياض محرز بتقديم التهتئة لساديو ماني عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلاً :"‏ تهانيناً لـ ساديو لتحقيقه الجائزة جداً مستحقة".

وتحدث رياض محرز عبر حسابه عن عدم حضوره لحفل الأفضل فى لافريقيا والذى أقيم فى مصر، قائلاً :" آسف لعدم تمكني من الحضور ولكن كان يجب علي البدء بالتسجيل في 2020".

وأختتم حديثه، قائلاً :" آراك السنة المُقبلة إن شاء الله".

وتغيب رياض محرز عن حفل اليوم بسبب إرتباطه بمباراة مع فريقه مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد فى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزيه، فى لقلء انتهي بفوز السيتي بثلاثية مقابل هدف، كان من نصيب الجزائري هدف منهما.

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ماني الأفضل في افريقيا ساديو مانى رياض محرز افضل لاعب في افريقيا 2019

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