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بعد الفشل أربع مرات.. ساديو ماني يتربع على عرش إفريقيا لعام 2019

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:56 ص
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ساديو ماني
ساديو ماني
وسام محمد
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توج السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إقريقيا، بعد منافسة شرسة مع الثنائي المصري محمد صلاح زميله في الريدز والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يترشح فيها ساديو ماني لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، بعدما كان ينافس محمد صلاح صلاح الموسم الماضي وقبل الماضي 2018 - 2019 و 2017 -2018، وموسم 2016 - 2017 مع الجزائري رياض محرز، ولم يتوج بها في المرتين السابقتين، لكن تلك المرة استطاع أن يحصد الجائزة متفوقا على محمد صلاح ورياض محرز.

ساديو ماني قدم موسما كبيرا سواء مع ناديه ليفربول أو منتخب بلاده السنغال، حيث حصد الكثير من البطولات والجوائز خلال العام الماضي، مما جعل يتفوق على الثنائي محمد صلاح ورياض محرز في صراع سباق الحصول على أفضل لاعب في إفريقيا.

على الرغم من أن منافسة ماني لـ محمد صلاح كانت شرسة، خاصة وأنهم يقتسموا البطولات التي حصدوها مع ليفربول بالعام الماضي، حتى لقب هداف البريميرليج، إلا أن أسد التيرانجا استطاع أن يحسم الصراع لصالحه لما قدمه على المستوى الفردي سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.

وحصد ساديو ماني مع ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، مناصفة مع زميله بالفريق محمد صلاح، كما وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، لكنه خسر لصالح منافسه رياض محرز لكنه حسم الصراع لصالحه لما قدمه من أرقام كبيرة على المستوى الدولي أو المحلي.

يعتبر محرز النجم الأفضل بين المرشحين، لو نظرنا للأداء مع منتخب بلاده وذلك فيما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية فقط، حيث قاد النجم الجزائري منتخب بلاده لتحقيق لقب البطولة بجدارة وإقناع، بعد غياب قرابة 30 عاما عن التتويج.

وانتصر محرز على السنغال ونجمها ماني، الذي قدم كذلك بطولة كبيرة واقترب من اللقب، لكنه فشل في المباراة النهائية، لكن عدم ظهور محرز بشكل منتظم مع فريق مانشستر سيتي لعب دورا كبيرا في عدم حصوله على الجائزة هذا الموسم.

في المقابل لم يقدم محمد صلاح أي شئ مع منتخب مصر، حيث تم إقصائه مه من دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا، رغم إقامة البطولة على الأراضي المصرية.

وسجل ماني 25 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال عام 2019، ما بين النصف الثاني من الموسم الماضي، والنصف الأول من الموسم الحالي، وهو رقم لا يستهان به، في أحد أقوى دوريات العالم.

أما صلاح، فسجل 19 هدفا في 2019، برصيد أقل من زميله السنغالي بـ6 أهداف، لكنه تفوق على ماني بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل 6 أهداف مقابل 5 للسنغالي، في 2019.

وسجل محرز 7 أهداف في 2019، بالبريميرليغ، لكنه تفوق على النجمين برصيد 10 تمريرات حاسمة خلال العام، متفوقا بفارق تمريرة على ماني.
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