إبراهيم نصر: بعشق شخصية زكية زكريا في "الكاميرا الخفية"





قال الفنان إبراهيم نصر، إن جميع الشخصيات اللى قدمتها قريبة، كما أنه يعشق شخصية زكية زكريا، التي قدمها في برنامج المقالب الشهير "الكاميرا الخفية".





وأضاف خلال حوار أجرته معه الإعلامية إنجى علي، ونشرته عبر حسابها بإنستجرام، أنه لا أستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا أحبه، وبالتالي يحب جميع الشخصيات التي قدمها.



