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إبراهيم نصر: بعشق شخصية زكية زكريا في "الكاميرا الخفية"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:29 ص
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بوابة الفجر
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قال الفنان إبراهيم نصر، إن جميع الشخصيات اللى قدمتها قريبة، كما أنه يعشق شخصية زكية زكريا، التي قدمها في برنامج المقالب الشهير "الكاميرا الخفية". 

وأضاف خلال حوار أجرته معه الإعلامية إنجى علي، ونشرته عبر حسابها بإنستجرام، أنه لا أستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا أحبه، وبالتالي يحب جميع الشخصيات التي قدمها. 

يذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مؤخرًا شائعات عن وفاة الفنان إبراهيم نصر، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.

وقابل الفنان هذه الشائعات بسخرية تامة, مؤكداً أنه بخير ولا يعاني من أى مشاكل صحية ويستعد لاستئناف نشاطه الفني خلال الفترة القادمة, كما احتفل منذ عدة أيام بعيد ميلاده الـ 69.

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الكلمات المفتاحية

منوعات الكاميرا الخفية الفجر الفني ابراهيم نصر

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