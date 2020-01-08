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عاجل- مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال.. ظهور "كهربا"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:03 ص
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي - محمد الصو
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي اختارها للسفر إلى زيمبابوي فجر اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم.

ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقب في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" للمرة الأولى بعدما تم قيده في قائمة الفريق الإفريقية، بجانب عودة حسين الشحات عقب تعافيه من الإصابة التي ضربته في العضلة الضامة، بجانب عودة شريف إكرامي.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي - حسين الشحات

خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".

فيما تم استبعاد كلا من حمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي ومحمود وحيد وحسام عاشور بسبب الإصابة وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.
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