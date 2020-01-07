الجنازة القاتلة.. إيران تتشح بالسواد وسط انتفاضة عارمة للمقاومة (تقرير)

مشهد قاتم يغلب عليه لون السواد، ووصلات من الندب بح معها الأصوات، وعويل كعويل الأرامل، صور ومشاهد كانت الأكثر وضوحاً خلال جنازة قاسم سليماني، التي لم تصل في النهاية إلى قبرها، بل خلّفت عشرات القتلى والجرحى نتيجة التدافع، ليتقرر تأجيل دفن الجثمان.





الشعب مسرور





ووسط العويل والصراخ، كشفت المقاومة الإيرانية أنّ النظام يحاول أن يصور من خلال صخب إعلامي نشر أكذوبة حزن الشعب الإيراني وتألمه من هلاك قاسم سليماني، إلا أن الأخبار المختلفة تؤكد بوضوح أن الشعب الإيراني مسرور جدا من مقتل قاسم سليماني المجرم الذي أراق دماء المواطنين الإيرانيين وشعوب المنطقة.





خلق الرعب





وأوضحت المقاومة أن هناك جموع غفيرة من المواطنين الإيرانيين، عبروا عن فرحتهم بمقتله، وهو ما تسبب في اعتقالهم على أيدي النظام بهدف خلق أجواء الرعب.





تهم الإساءة لسليماني





وذكرت المقاومة أن الادعاء العام والثورة في قضاء ”شهرضا“، أعلن في محافظة أصفهان عن اعتقال 4 أشخاص بتهمة ”الإساءة إلى السلطات“ ممثلاً ذلك في الإساءة لقاسم سليماني.





سبب الاعتقالات





من جانبه كشف موقع ”سيناخبر“ المحلي نقلاً عن أمير حسين رضا زاده، مؤكداً أن من أسباب اعتقال المواطنين، هو تعبيراتهم المسيئة لقاسم سليماني، والتي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "أن عمل هؤلاء المعتقلين في الفضاء المجازي ”تسبب في إيذاء الناس المتألمين“.





وأضاف: «يتطلب أن يكون الناس حساسين وواعين لإنتاج وإرسال الطرود والنصوص التي يتم نشرها بهذا الصدد »، مضيفاً، "أن «نشر مقالات مسيئة لشخصية شهداء المجتمع يعد عملا إجراميا لنشاطات إعلامية ضد النظام».

وتابع هذا المصدر القضائي: «من حيث قدسية موقع الشهيد فان هذا العمل يعد إساءة للمقدسات وينتهي إلى اعتقال ومعاقبة المتهم».





لم يسمه شهيدا فاعتقل





وأعلن أن من بين المعتقلين ”مظفر ولد بيغي“ وهو صحفي من مدينة ”باوه“ تم اعتقاله علي يد القوات الأمنية، بسبب عدم استخدامه لقب الشهيد لقاسم سليماني، فيما أوضحت المقاومة أن المواطنين الإيرانيين عبروا عن فرحتهم من هلاك قاسم سليماني من خلال بكتابة شعارات في شوارع المدن ضد قاسم سليماني وضد خامنئي.





دعاية كاذبة





وعلّق المقاومة الإيرانية أن ما حدث من اعتقالات لمن ينعت سليماني بالشهيد، يكشف ويدلل عن الاقتناع بالدعايات الكاذبة للنظام القائلة بأن الشعب متألم من هلاكه وشاركوا بمحض ارادتهم في مراسيم حكومية لتشييع جنازة قاسم سليماني.





تحشيد الشبيحة





كما علّق المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مؤكداً على فبركة مشاهد وتحشيد مجموعة من شبّيحة خامنئي وقوات الحرس والبسيج، وقوى الأمن الداخلي وطلاب الحوزة العلمية وآخرين من مرتزقة النظام، بهدف تصدير دعاوى كاذبة بخصوص إبراز الدعم الشعبي للجزّار سليماني، بينما تظل سياسة النظام منحصرة في تصدير الإرهاب والتطرف ونشر الحروب.



