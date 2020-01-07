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أخبار الزمالك اليوم: التخطيط لضم نجم الأهلي.. شرط وحيد لرحيل ساسي.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:49 م
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اخبار الزمالك
اخبار الزمالك
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 7 يناير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها وضع شرط وحيد لرحيل نجم الفريق ورفض عرض ضخم لمدافع الفريق وتحديد عدد المشجعين في مباراة زيسكو وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يرفض خيالي لبيع محمود علاء

رفض نادي الزمالك عرضاً خياليا لرحيل مدافع الفريق محمود علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على أنه رفض عرض خيالي من أحد الأندية التركية لرحيل محمود علاء بالرغم من المقابل المادي الكبير.

الزمالك يفاوض وليد سليمان

دخل مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، في مفاوضات جادة مع وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى وليد سليمان، رفضه التام وقدم شكره لمسؤولي القلعة البيضاء بسبب الاهتمام بخدماته، متمسكًا بالتواجد داخل النادي الأهلي، حتى يحين موعد إعتزاله كرة القدم، مؤكدًا على سعادته داخل الجدران الحمراء وأنه لن يكون له أي دور في البيت الأبيض.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

شرط وحيد من الزمالك للموافقة على رحيل نجم الفريق

حدد مسؤولو الزمالك، شرطا لرحيل التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.


واشترط الزمالك الحصول على 5 ملايين دولار، للموافقة على رحيل اللاعب عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفة الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تلقى اللاعب عدد من العروض الخارجية.

ثورة غضب في الزمالك من شيكابالا وبن شرقي بسبب القناة

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إحتواء غضب عدد كبير من نجوم الفريق الأول وفي مقدمتهم شيكابالا وأشرف بن شرقي بعد غيابهم عن "البرومو" الذي عرض قناة الزمالك.

وقام مرتضى منصور رئيس النادي بتوجه اللاعبين إلى استديو القناة وتصوير برومو جديد للقناة يتم إذاعته خلال الأيام القليلة المقبلة.

أخبار نادي الزمالك اليوم

تحديد عدد مشجعي مباراة الزمالك وزيسكو

وضعت الجهات الأمنية العدد النهائي للجماهير في مباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال افريقيا.

وحددت الجهات الأمنية 10 آلاف متفرج لمباراة الزمالك وزيسكو بشكل رسمي.

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي زيسكو يونايتد يوم الجمعة القادمة 10 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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