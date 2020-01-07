بومبيو: لم يكن سليماني في بغداد في مهمة دبلوماسية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو اليوم الثلاثاء، إن الهجمات التي خطط لها القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وقتلته في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار الأسبوع الماضي "ستقود على الأرجح إلى مقتل الكثير من الأمريكيين".



وعلق بومبو في مؤتمر صحفي حيث، تم الضغط عليه حول ما إذا كانت أي من هذه الهجمات الإيرانية المخطط لها "وشيكة"، وهو المصطلح الذي استخدمه يوم الجمعة الماضية، وهو اليوم الذي قُتل فيه سليماني في العراق.



وقال، هل هناك أي تاريخ يشير إلى أنه كان من الممكن عن بعد أن هذا الرجل اللطيف، هذا الدبلوماسي العظيم - قاسم سليماني - سافر إلى بغداد لفكرة إجراء مهمة سلام؟" "نحن نعلم أن هذا لم يكن صحيحًا".



كما حمل بومبيو سليماني مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم 27 ديسمبر في العراق والذي قتل فيه مقاول مدني أمريكي.



وأضاف، أنة واصل الحملة الإرهابية في المنطقة، نحن نعرف ما حدث... في ديسمبر، مما أدى في النهاية إلى وفاة أمريكي. لذلك، إذا كنت تبحث، فلن تحتاج إلى النظر إلى أبعد من الأيام التي أدت إلى الإضراب الذي تم شنه ضد سليماني.



كما أوضحب امبيو، ومن ثم، بالإضافة إلى ذلك، لدينا ما يمكن أن نرى بوضوح مواصلة الجهود لصالح هذا الإرهابي لبناء شبكة من أنشطة الحملة التي كانت ستؤدي، على الأرجح، إلى وفاة الكثير من الأميركيين".

