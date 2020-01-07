Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تتويج ماني.. تعرف على سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:43 م
Advertisements
ساديو ماني
ساديو ماني
ريهام عبد المحسن
Advertisements
توج السنغالي ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي وليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا للمرة الأولي في تاريخه، وذلك في حفل توزيه جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في مدينة الغردقة وتحديدًا في سهل حشيش. 

وتفوق ماني على منافسيه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وزميله في ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر والمتوج بكأس أمم إفريقيا رفقة مجاربي الصحراء.

وكان ماني قد فشل في التتويج بالجائزة في الأعوام الثلاثة الماضية عندما اختير من بين المرشحين الثلاثة النهائيين، ولكن هذه المرة استطاع الأسد السنغالي أن يظفر بالجائزة الذهبية للمرة الأولي في تاريخه. 

وقدم ماني موسمًا بارزًا رفقة ليفربول في العام المنصرم حيث تشارك (مع مهاجم أرسنال الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ - وزميله محمد صلاح) بلقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019، وسجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا مع الريدز الذي توج باللقب أمام توتنهام. 


كما قاد ساديو ماني منتخب بلاده السنغال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر في يونيو ويوليو الماضيين، وذلك قبل الخسارة أمام محرز والجزائر بنتيجة مماثلة. 


وتقدم جائزة أفضل لاعب أفريقي والتي كانت تسمى في السابق جائزة الكرة الذهبية الإفريقية كل عام لأفضل لاعب أفريقي، ونُظم الحفل لأول مرة عام 1970 برعاية مجلة فرانس فوتبول الفرنسية حتى سنة 1994 ثم قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بتنظيمها منذ 1994 حتى وقتنا هذا. 

ويستعرض الفجر الرياضي سجل الفائزين بأفضل لاعب في أفريقيا من خارج القارة السمراء حتى الآن ..

1 - المالي ساليف كيتا نجم سانت إتيان الفرنسي السابق عام 1970
2 - الكاميروني تيوفيل ابيغا نجم تولوز الفرنسي السابق عام 1984
3 - المغربي بادو الزاكي نجم ريال مايوركا الإسباني السابق عام 1986
4 - الجزائري رابح ماجر نجم بورتو البرتغالي السابق عام 1987
5 - الزامبي كالوشا بواليا نجم سيركل بروج الألماني السابق عام 1988
6 - الليبيري جورج ويا نجم موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين وميلان الإيطالي السابق عام 1989 و1994 و1995
7 - الكاميروني روجيه ميلا نجم سانت بيرويس الفرنسي السابق عام 1990
8 - الغاني عبيدي بيليه نجم مارسيليا الفرنسي السابق أعوام 1991 و1992 و1993
9 - النيجيري نوانكو كانو نجم إنتر ميلان الإيطالي وآياكس الهولندي السابق عامي 1996 و1999
10 - النيجيري فيكتوريا ايكيبا نجم موناكو الفرنسي السابق عام 1997
11 - المغربي مصطفى حجي نجم ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني السابق عام 1998
12 - الكاميروني باتريك مبوما نجم بارما الإيطالي السابق عام 2000
13 - السنغالي الحاج ضيوف نجم لانس الفرنسي وليفربول الإنجليزي السابق عامي 2001 و2002
14 - الكاميروني صامويل إيتو نجم ريال مايوركا وبرشلونة الإسبانيين وإنتر ميلان الإيطالي السابق أعوام 2003 و2004 و2005 و2010
15 - الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي السابق عامي 2006 و2009
16 - المالي فرديريك كانوتيه نجم أشبيلية الإسباني السابق عام 2007
17 - التوجولي مانويل اديبايور نجم آرسنال الإنجليزي السابق عام 2008
18 - الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق أعوام 2001 و2012 و2013 و2014
19 - الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي الحالي عام 2015
20 - الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الحالي عام 2016
21 - المصري محمد صلاح نجم ليفربول الحالي عامي 2017 و2018
22 - السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي الحالي عام 2019

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ساديو ماني ليفربول ساديو مانى برشلونة افضل لاعب في افريقيا 2019 أرقام ماني

أخبار تهمك

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ أقل من ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ أقل من ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش مانشستر Derby

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح عقب تتويج ساديو ماني بالكرة الذهبية الإفريقية

منذ ساعة و 13 دقيقة

نتيجة وملخص مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين Saudi El Clasico

منذ حوالي 4 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم: التخطيط لضم نجم الأهلي.. شرط وحيد لرحيل ساسي.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُحارب برشلونة على صففة الموسم بأمر زيدان وأزمة كبيرة بسبب الصفقة الجديدة ومفاجأة بشأن ر

منذ أقل من ساعتين

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال.. ظهور "كهربا"

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح بعد تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعة و نصف

يلا kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر yallakora كورة لايف بدون تقطيع يوتيوب HD

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير من ساديو ماني عقب التتويج بجائزة الأفضل في إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

اخبار محمد صلاح .. فوز محمد صلاح جائزة BBC أفضل لاعب في أفريقيا 2018

محمد صلاح اليوم .. النجم محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2018

لحظة بلحظة| مباشر حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا.. وصول محمد صلاح وماني

كريستال بالاس يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول (فيديو)

صلاح وماني و3 جزائريين ضمن قائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي

باتريك مبوما يتحدث لـ "الفجر الرياضي" ويختار أفضل لاعب في إفريقيا 2019

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:54 م

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

10:54 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح بعد تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

11:14 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

01:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status