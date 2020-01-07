عادل حمودة: مقتل قاسم سليماني ضربة قوية من أمريكا لإيران

أكد الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن مقتل قاسم سليماني ضربة قوية من أمريكا لإيران.



وأشار "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن إيران تفكر حاليًا في آلية الانتقام من أمريكا.



وعلق رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، على مقتل سليماني، قائلًا: "كان من الممكن قتل سليماني بالعشرات من الفرص، ولكن إيران زودتها".

