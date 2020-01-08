أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر









أسعار الذهب اليوم





قلصت أسعار الذهب مكاسبها في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليستقر عند أعلى مستوي في 7 سنوات، مع توقعات تذبذب سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 609.59 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 711.20 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 812.78 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,690 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 609.59 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 711.20 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 812.78 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,690 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 800 إلى 802 عيار 22 733 إلى 735 عيار 21 700 إلى 702 عيار 18 600 إلى 602 عيار 14 467 إلى 468 عيار 12 400 إلى 401 الاونصة 24.880 إلى 24.951 الجنيه الذهب 5,600 إلى 5,616 الكيلو 800.000 إلى 802.286 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 812.78جنيه 50.57 $ سعر الذهب عيار 22 745.05جنيه 46.35 $ اسعار الذهب عيار 21 711.20جنيه 44.25 $ اسعار الذهب عيار 18 609.59جنيه 37.93 $ سعر الذهب عيار 14 474.12جنيه 29.50 $ سعر الذهب عيار 12 406.39جنيه 25.28 $ سعر الذهب عيار 9 304.79جنيه 18.96 $ اسعار أوقية الذهب 25,277 جنيه 1,573 $ اسعار جنيه الذهب 5,690 جنيه 353.97 $ اسعار كيلو الذهب 812,776 جنيه 50,566 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 7 يناير 812.78 711.20 609.59 474.12 406.39 6 يناير 807.92 706.95 605.95 471.29 403.29 5 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 4 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 3 يناير 799.14 699.26 599.36 466.17 399.57 2 يناير 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14 1 يناير 783.11 685.24 587.24 456.81 391.55 31 ديسمبر 783.68 685.74 587.77 457.15 391.84 30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83 29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55 26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91 25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52





أسعار الذهب عالميًا:



