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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

قلصت أسعار الذهب مكاسبها في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليستقر عند أعلى مستوي في 7 سنوات، مع توقعات تذبذب سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  609.59 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 711.20 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 812.78 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,690 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  609.59 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر711.20 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر812.78 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,690 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

800 إلى 802

عيار 22 

733 إلى 735

عيار 21

700 إلى 702

عيار 18

600 إلى 602

عيار 14

467 إلى 468

عيار 12

400 إلى 401

الاونصة

24.880 إلى 24.951

الجنيه الذهب

5,600 إلى 5,616

الكيلو

800.000 إلى 802.286

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 812.78جنيه      

 50.57 $

سعر الذهب عيار 22

 745.05جنيه

 46.35 $

اسعار الذهب عيار 21

711.20جنيه       

44.25 $

اسعار الذهب عيار 18

 609.59جنيه

37.93 $

سعر الذهب عيار 14

474.12جنيه

29.50 $

سعر الذهب عيار 12

406.39جنيه

25.28 $

سعر الذهب عيار 9

304.79جنيه

18.96 $

اسعار أوقية الذهب

25,277 جنيه

1,573 $

اسعار جنيه الذهب

5,690 جنيه

353.97 $

اسعار كيلو الذهب

812,776 جنيه

50,566 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

7 يناير

812.78

711.20

609.59

474.12

406.39

6 يناير

807.92

706.95

605.95

471.29

403.29

5 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

4 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

3 يناير

799.14

699.26

599.36

466.17

399.57

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52

أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الآجلة لذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 1574.30 دولار للأوقية.

وارتفع السعر التلسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1572.18 دولار للأوقية.
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