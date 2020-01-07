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محمد عباس يطرح "السلام أمانه" من ألبوم شايفه أحلى

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:36 م
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محمد عباس
محمد عباس
لمياء علي
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طرح الفنان محمد عباس ثاني أغنيات ألبومه الجديد "شايفة أحلى"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية حملت عنوان السلام أمانة، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع شريف مكاوي وميكس وماستر خالد رؤوف.

جدير بالذكر أن محمد عباس كان قد طرح أغنية أخرى من ألبومه وحملت عنوان "يادي الشوق" وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام ومن إنتاج شركة بلاك آند وايت برودكشن.

جدير بالذكر أن الألبوم يضم عدة أغنيات متنوعة مابين الرومانسي والدرامي وهم: "شايفه أحلى، لا معلمة، وحشني، السلام أمانة، موضوع كرامة، يادي الشوق، يا كدابة، مليش نفس، يتدلل، شارع شارع، كان ياما كان".
 
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