Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرقام ساديو ماني مع ليفربول بعد تتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:06 م
Advertisements
ساديو ماني
ساديو ماني
علي نبوي
Advertisements
توج السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الأولى في مسيرته، وذلك في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بسهل حشيش بالغردقة.

وتفوق المهاجم السنغالي على زميله في النادي الإنجليزي محمد صلاح، المتوج بالجائزة في أخر عامين، والجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي.

ولم يكن تتويج ساديو ماني بجائزة الأفضل في إفريقيا وليد الصدفة، ولكنه جاء بعد مسيرة ناجحة للاعب السنغالي في عام 2019 حيث قدم مستوى مميز للغاية مع منتخب بلاده قاده خلالها لوصيف بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر خلال في يونيو ويوليو، كما قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ولقب السوبر الأوروبي.
ونستعرض في هذا التقرير أرقام المهاجم السنغالي الذي أذهل العالم بتواضعه الشديد، هذا الموسم مع فريق ليفربول.

الدوري الإنجليزي "البريميرليج"
شارك ساديو ماني مع ليفربول في 19 مباراة نجح خلالهم في إحراز 11 هدف، محتلًا صدارة هدافي الريدز في المسابقة، كما صنع 8 أهداف أخرى لزملائه في الفريق.

دوري أبطال أوروبا
خاض المهاجم السنغالي مع ليفربول 6 مباريات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا حيث سجل هدفين وصنع مثلهما في البطولة الأوروبية.

كأس السوبر الأوروبي
قاد ساديو ماني فريقه ليفربول للتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعدما حقق الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي، سجل فيهما المهاجم السنغالي ثنائية الريدز.

كأس العالم للأندية
ساهم ماني في تتويج ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الشهر الماضي في قطر، حيث شارك في مباراتين وصنع خلالهما هدف وحيد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماني الأفضل في افريقيا ساديو ماني ليفربول ساديو مانى الروب افضل لاعب في افريقيا 2019 أرقام ماني

أخبار تهمك

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة وملخص مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين Saudi El Clasico

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول تعليق من ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (الكرة الذهبية الإفريقية)

منذ ساعة الا ربع

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ يوم

الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يومين

ساديو ماني يتوج على عرش الأفضل في إفريقيا Sadio Mane

منذ ساعتين

يلا kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر yallakora كورة لايف بدون تقطيع يوتيوب HD

منذ ساعة و نصف

بعد تتويج ماني.. 3 أسباب وراء غياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

كورة لايف MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش مانشستر Derby

منذ أقل من ساعتين

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ يوم

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 18 ساعة

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا موسم 2018-2019

ساديو ماني يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

الأرقام تحسم الجدل.. من الأفضل محمد صلاح أم ساديو ماني؟

كأس العالم للأندية يقرب محمد صلاح من جائزة الأفضل في أفريقيا

«قناة مفتوحة»: مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي بث مباشر beIN سبورت المفتوحة KORA رابط ماتش ليفربول هدف صلاح

الأرقام الفردية تجيب.. من يستحق الجائزة بين صلاح وماني ومحرز؟

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

يلا kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر yallakora كورة لايف بدون تقطيع يوتيوب HD

09:46 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

01:20 م

كورة لايف MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش مانشستر Derby

09:34 م

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status