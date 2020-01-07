أرقام ساديو ماني مع ليفربول بعد تتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا

توج السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الأولى في مسيرته، وذلك في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بسهل حشيش بالغردقة.





وتفوق المهاجم السنغالي على زميله في النادي الإنجليزي محمد صلاح، المتوج بالجائزة في أخر عامين، والجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي.





ولم يكن تتويج ساديو ماني بجائزة الأفضل في إفريقيا وليد الصدفة، ولكنه جاء بعد مسيرة ناجحة للاعب السنغالي في عام 2019 حيث قدم مستوى مميز للغاية مع منتخب بلاده قاده خلالها لوصيف بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر خلال في يونيو ويوليو، كما قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ولقب السوبر الأوروبي.

ونستعرض في هذا التقرير أرقام المهاجم السنغالي الذي أذهل العالم بتواضعه الشديد، هذا الموسم مع فريق ليفربول.





الدوري الإنجليزي "البريميرليج"

شارك ساديو ماني مع ليفربول في 19 مباراة نجح خلالهم في إحراز 11 هدف، محتلًا صدارة هدافي الريدز في المسابقة، كما صنع 8 أهداف أخرى لزملائه في الفريق.





دوري أبطال أوروبا

خاض المهاجم السنغالي مع ليفربول 6 مباريات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا حيث سجل هدفين وصنع مثلهما في البطولة الأوروبية.





كأس السوبر الأوروبي

قاد ساديو ماني فريقه ليفربول للتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعدما حقق الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي، سجل فيهما المهاجم السنغالي ثنائية الريدز.





كأس العالم للأندية

ساهم ماني في تتويج ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الشهر الماضي في قطر، حيث شارك في مباراتين وصنع خلالهما هدف وحيد.



