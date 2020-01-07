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تعليق مثير من ساديو ماني عقب التتويج بجائزة الأفضل في إفريقيا
الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:05 م
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علي نبوي
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أبدى السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي سعادته عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.
وقال ماني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية الحفل: "أنا سعيد حقًا وفخور بالفوز بهذه بالجائزة وكما قلت منذ قليل بالتوجه بالشكر لزملائي في منتخب السنغال وفي فريقي ليفربول".
وأضاف :"أستطيع القول بأن رياض محرز لاعب جيد وظهر بمستوى جيد وأنا أيضًا وفاز من يستحق".
وتابع :"هناك بعض التفاصيل الدقيقة وهناك خبراء هم من يحددون هو فاز بأمم إفريقيا وأنا فزت بجائزة الأفضل في إفريقيا".
وأكمل قائلًا :"هذه هي كرة القدم، كل منا يفعل ما يستطيع وبالتأكيد في العام المقبل سيفعل ما يستطيع للفوز باللقب".
وأتم حديثه :"أنا أحب جدا الفوز بأمم إفريقيا أفضل من أي شئ أخر في كرة القدم، بالتأكيد قلت هذا من قبل وأحب الفوز بالاثنين لدينا فريق وطني قوي ، وسنعود في البطولة المقبلة للتتويج باللقب وفعل كل شئ ممكن ربما يكون ضد المغرب أو الجزائر أو مصر".
وقال ماني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية الحفل: "أنا سعيد حقًا وفخور بالفوز بهذه بالجائزة وكما قلت منذ قليل بالتوجه بالشكر لزملائي في منتخب السنغال وفي فريقي ليفربول".
وأضاف :"أستطيع القول بأن رياض محرز لاعب جيد وظهر بمستوى جيد وأنا أيضًا وفاز من يستحق".
وتابع :"هناك بعض التفاصيل الدقيقة وهناك خبراء هم من يحددون هو فاز بأمم إفريقيا وأنا فزت بجائزة الأفضل في إفريقيا".
وأكمل قائلًا :"هذه هي كرة القدم، كل منا يفعل ما يستطيع وبالتأكيد في العام المقبل سيفعل ما يستطيع للفوز باللقب".
وأتم حديثه :"أنا أحب جدا الفوز بأمم إفريقيا أفضل من أي شئ أخر في كرة القدم، بالتأكيد قلت هذا من قبل وأحب الفوز بالاثنين لدينا فريق وطني قوي ، وسنعود في البطولة المقبلة للتتويج باللقب وفعل كل شئ ممكن ربما يكون ضد المغرب أو الجزائر أو مصر".
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