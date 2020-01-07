تعليق مثير من ساديو ماني عقب التتويج بجائزة الأفضل في إفريقيا



وأضاف :"أستطيع القول بأن رياض محرز لاعب جيد وظهر بمستوى جيد وأنا أيضًا وفاز من يستحق".



وتابع :"هناك بعض التفاصيل الدقيقة وهناك خبراء هم من يحددون هو فاز بأمم إفريقيا وأنا فزت بجائزة الأفضل في إفريقيا".



وأكمل قائلًا :"هذه هي كرة القدم، كل منا يفعل ما يستطيع وبالتأكيد في العام المقبل سيفعل ما يستطيع للفوز باللقب".



وأتم حديثه :"أنا أحب جدا الفوز بأمم إفريقيا أفضل من أي شئ أخر في كرة القدم، بالتأكيد قلت هذا من قبل وأحب الفوز بالاثنين لدينا فريق وطني قوي ، وسنعود في البطولة المقبلة للتتويج باللقب وفعل كل شئ ممكن ربما يكون ضد المغرب أو الجزائر أو مصر".



أبدى السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي سعادته عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.وقال ماني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية الحفل: "أنا سعيد حقًا وفخور بالفوز بهذه بالجائزة وكما قلت منذ قليل بالتوجه بالشكر لزملائي في منتخب السنغال وفي فريقي ليفربول".