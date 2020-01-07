نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 7 / 1 / 2020:





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم





1- الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي





دخل مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، في مفاوضات جادة مع وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتواصل عدد من أعضاء نادي الزمالك وعلى رأسهم أمير مرتضى مدير الكرة، مع وليد سليمان نجم الفريق الأحمر، من أجل إقناعه بارتداء القميص الأبيض، مع تلبية كل شروطه دون أي تنازلات.





وأبدى وليد سليمان، رفضه التام وقدم شكره لمسؤولي القلعة البيضاء بسبب الاهتمام بخدماته، متمسكًا بالتواجد داخل النادي الأهلي، حتى يحين موعد إعتزاله كرة القدم، مؤكدًا على سعادته داخل الجدران الحمراء وأنه لن يكون له أي دور في البيت الأبيض.





وجاءت محاولة الزمالك، لرغبتهم في تكرار سيناريو عبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز سبورت الحالي، والذي وقع على عقود إنتقاله للفارس الأبيض قبل تراجعه.





وينتهي تعاقد وليد سليمان مع الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، إلا أن هناك محاولات من مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد عقد اللاعب خلال جلسة تجمعه مع إدارة الكرة عقب مواجهة بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال الإفريقي.





2- شريف إكرامي يعود للأهلي





ينتظم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي بداية من غدٍ الأربعاء.





وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، إن إكرامي بدأ في التعافي من آلام عضلة السمانة، وسيكون جاهزا للدخول في قائمة الفريق المقبلة وفقا لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني.





وغاب شريف إكرامي عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب شكواه من آلام في عضلة السمانة.





أبرز أخبار النادي الأهلي الثلاثاء 7 / 1 / 2020





3- فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا





ينوي رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي الاعتماد على محمود عبد المنعم كهربا في مركز الجناح الأيسر خلال تشكيل الفريق ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قيد كهربا في القائمة الإفريقية بعد التعاقد معه لمدة 4 مواسم ونصف الموسم قادمًا من أفيش البرتغالي.





وشارك كهربا في مباراة الأهلي ونادي إف سي مصر كبديل في الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.





ولعب كهربا نجم الزمالك سابقًا في مركز الجناح الأيمن رغم أنه يجيد في مركز الجناح الأيسر المنتظر مشاركته به ضد بلاتينيوم نظرًا لإصابة رمضان صبحي.





4- الأهلي يحسم مشاركة "الشحات" أمام بلاتينيوم





يواصل حسين الشحات لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض تدريباته البدنية والتأهيلية منفردة، ضمن برنامج تجهيزه للحاق بمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.





وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سيكون جاهزًا لمباراة الفريق المقبلة، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه تماما من الإصابة.





وغاب حسين الشحات عن مباراتي الأهلي الأخيريتين أمام مصر المقاصة، ونادي اف سي مصر؛ بسبب إصابته بإجهاد شديد في العضلة الضامة.





موجز أخبار النادي الأهلي





5- أحمد موسي يدخل ترشيحات الأهلي





دخل النيجيري أحمد موسى جناح فريق النصر السعودي دائرة المرشحين للانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.





ويدرس الأهلي التعاقد مع أحمد موسى لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي رغم ما يثار عن إمكانية أن تكون الصفقة أعلى من إمكانيات النادي المادية.





ويعول الأهلي على دعم بعض رجال الأعمال في حسم صفقة المهاجم الأجنبي بعدما تم فتح الباب أمام إمكانية ضم عمر السومة من أهلي جدة.





ويبحث الأهلي عن الصفقة الثانية بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 مواسم ونصف الموسم قادمًا من ديبورتيفو أفيس البرتغالي عقب رحيله عن الزمالك.



