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الحكومة: ملف الاستثمار سيشهد تعاملا مختلفا تماما

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:33 م
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المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ملف الاستثمار سيشهد تعاملًا مختلفًا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أحد عناصر الإصلاح الهيكلي لتحسين الاستثمار تم في مصلحة الجمارك بإنهاء المصالح الجمركية في فترة من 3 لـ5 أيام بدلًا من 23 يومًا.

ونوه "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء قرر عقد سلسلة مباشرة مع المستثمرين لتحسين معدلات الاستثمار في مصر وحل مشاكل المستثمري وعقد اجتماع شهري للجنة الاستثمارية الوزارية لحل مشاكل المستثمرين وتحسين الاستثمار.

وأضاف متحدث الوزراء، أن رئيس الوزراء قرر عقد اجتماع أسبوعي مع رئيس المنطقة الاستثمارية لمتابعة حركة الاستثمار أول بأول.
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الكلمات المفتاحية

مصلحة الجمارك مصر مجلس الوزراء الاستثمار

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