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بعد تعرضها لسطو مسلح.. نانسي عجرم توجه رسالة لجمهورها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:44 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
هبة أحمد
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وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة لجمهورها تطمئنهم فيها على صحتها وأفراد أسرتها، بعدما تعرضت لسطو مسلح على منزلها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

حيث نشرت نانسي تغريدة كتبت فيها :"بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي،الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلتكن كل خطر".

ومن جانبه تعرضت نانسي عجرم تعرضت صباح يوم الأحد الماضي لعملية سطو مسلح على منزلها، من قبل شاب مُلثم،حيث قام الشاب باقتحام المنزل، وهو حاملاً للسلاح، مما دفع زوجها الدكتور فادي الهاشم يقوم بإطلاق النار عليه، للدفاع عن نفسه وعن أفراد أسرته، أدى ذلك إلى مقتله، ونتج عن ذلك تعرض نانسي عجرم لإصابة في قدمها اليمنى، وفور معرفة ذلك الخبر، حدثت حالة من القلق على نانسي وأسرتها من خلال جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني الذين قاموا بمساندتها بكلمات مفعمة بالحب.

والجدير بالذكر أن نانسي عجرم تُشارك حاليًا كعضوة لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس كيدز، بجانب كل من الفنان محمد حماقي، والفنان عاصي الحلاني.
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