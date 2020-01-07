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أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-1-2020

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:18 م
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أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-1-2020، بالرغم من تراجع أسعار الحديد وسجل سعر طن الأسمنت خسائر خلال شهر نوفمبر بلغت نحو 50 جنيهًا مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء، وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الأسمنت في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي:

أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت 793 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن

أسمنت أسيوط "المهندس" سعر 800 جنيه

أسمنت أسيوط "الفهد" استقر عند سعر 770 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك سعر 780 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس 775 جنيهًا

أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص 780 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا

سعر أسمنت العسكري 770 جنيهًا

أسمنت سيناء سعر 768 جنيهًا

سعر أسمنت حلوان استقر ليسجل 820 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن

سعر أسمنت السويدي استقر ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف 778 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2450 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2420 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2375 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2400 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2400 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت النخيل 720 جنيهًا

سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 720 جنيه

سعر أسمنت الواحة 730 جنيها


أسعار الأسمنت المقاوم

سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 840 جنيه

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 860 جنيه

السويس سي ووتر سجل سعر 830 جنيهًا

سعر السويدي المقاوم سجل سعر 855 جنيهًا للطن
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