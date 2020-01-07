متفوقًا على طارق حامد.. يوسف البلايلي يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا





وتفوق البلايلي على طارق حامد نجم الزمالك والمنتخب المصري، وأنيس البدري لاعب الترجي والمنتخب التونسي الأول.





وساهم يوسف البلايلي في تتويج الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا قبل انتقاله إلى أهلي جدة السعودي، بالإضافة إلى تتويجه مع محاربي الصحراء ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر العام الماضي.

تُوج يوسف البلايلي نجم أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر الأول، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الغردقة المصرية.