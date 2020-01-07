من على موتوسيكل.. مايا دياب تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة

كما تعودنا من مايا دياب، على ارتدائها الملابس الغريبة المختلفة وعلى ظهورها المميز نوعاً ما بالنسبة لبعض من جمهورها، لكن إطلالتها هذة المرة مختلفة تمام.



حيث نشرت "مايا" صورة لها وهي تركب أحد الدراجات النارية "موتوسيكل" وذالك عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "دياب"، مرتدية كاردجان برتقالي وجيب أحمر واعتمد على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها حراً طليقاً لتظهر في الصورة مميزة وجذابة واعتمدت على مكياجها "smoky" التي اشتهرت بية، وكانت تستعد لركوب الموتوسيكل.



قامت "مايا" بالتعليق على الصورة مداعبة لجمهورها "not your typical ride, تعني بذالك "لا يشبة ركوبك المعتاد".



يشار إلى أن آخر أعمالها الغنائية أغنية "يابا يابا"، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودير منير، وإخراج كريستال يونس، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً،



يذكر أنها شاركت مؤخراً في مسرحية "لوكاندة الأوباش" والمسرحية، بطولة ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى