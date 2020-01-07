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فنلندا تدرس خفض عدد أيام وساعات العمل لتطوير حياة المواطنين

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:05 م
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سانا مارين رئيسة وزارء فنلندا
سانا مارين رئيسة وزارء فنلندا
وكالات
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تدرس فنلندا اقتراح سانا مارين رئيسة الوزارء بخفض عدد أيام وساعات العمل في البلاد، في إطار تطوير الحياة العملية للمواطنين.

وقالت رئيسة الوزراء أنها اقترحت تجربة خفض عدد أيام العمل إلى 4 أيام أسبوعياً بدلاً من النظام الحالي عند 5 أيام عمل، بحسب ما نقلته مواقع "نيو يورب" ومحطة "سي إن بي سي" الأمريكية.

كما تدرس "مارين" خفض عدد ساعات العمل اليومية إلى ست ساعات، في محاولة لنقل البلاد إلى ما وصفته بـ"الخطوة التالية بالنسبة لنا في الحياة العملية".

وأوضحت رئيسة وزراء فنلندا أنها تعتقد أن المواطنين يستحقون قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وأحبائهم وهواياتهم وغيرها من جوانب الحياة مثل الثقافة.

يذكر أن فنلندا كانت من مؤيدي نظام جداول العمل المرنة منذ سنوات، حيث أدخلت الحكومة قانونًا في عام 1996 يمنح الموظفين الحق في تغيير ساعات عملهم بنحو ثلاث ساعات قبل أو بعد ما يطلبه أصحاب العمل.

وكانت "مارين" قد تولت منصب رئيسة وزراء فنلندا في ديسمبر الأول الماضي لتصبح أصغر رئيسة وزراء في العالم البالغ  34 عاماً،  بعد قيادتها الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

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