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غدا.. سامح شكري يلتقي 5 وزراء خارجية لبحث أزمة ليبيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:06 م
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سامح شكري - أرشيفية
سامح شكري - أرشيفية
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 يلتقي وزير الخارجية، سامح شكري، غدا، مع وزراء خارجية، لبحث الأزمة الليبية.

حيث من المقرر أن يستقبل وانج يي، مستشار الدولة ووزير خارجية الصين، وذلك بمقر وزارة الخارجية، ثم يعقب اللقاء مؤتمرا صحفيا مشتركا.

كما يستضيف وزير الخارجية، اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية وزراء الخارجية سامح شكري

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