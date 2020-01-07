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الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى الأم الفاضلة فوزية حبيب

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:44 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، الأم الفاضلة فوزية حبيب، زوجة الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب، رئيس الطائفة الإنجيلية الأسبق ومؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.


وقالت الكنيسة الإنجيلية في بيانها، إن الأم الراحلة قد عاشت حياةً تقيةً في خدمة الله، وكانت خيرَ شريك لزوجها في الخدمة، وقدمت بحياتها مثالًا تتبعه الأجيال، وإذ يُحزننا فراقها، فإن لنا رجاءً في إلهنا الصالح، إله كل تعزية، ونثق في وعود الرب، الَّذِي أَبْطَلَ الْمَوْتَ وَأَنَارَ الْحَيَاةَ وَالْخُلُودَ بِوَاسِطَةِ الإِنْجِيلِ.

وأضاف البيان قائلا: نطلب العزاء والصبر من الرب، ونعزي كل أفراد أسرتها، وكل الأحباء الذين آلمهم فراقها.

وأوضح، بأن الجنازة سوف تشيع، غدِا الأربعاء الساعة ٢ ظهرًا بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وستتقبل الأسرةُ والكنيسةُ العزاءَ في نفس اليوم، بدايةً من السادسة والنصف حتى العاشرة مساءً بالكنيسة.
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