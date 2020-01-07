خالد الجندي: فلاشة الكمبيوتر أقوى في الحفظ من البخاري

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، "إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليـه أجر خمسين منكم قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: بل منكم"، لا يعني أننا أفضل من الصحابة.





وعلق "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، قائلًا: "مش المقصود إن حضرتك تبقى أد نعل صحابي ولكن هذا ترغيب من النبي".





وتابع: "لو القضية بالحفظ ففلاشة الكمبيوتر أقوى من الإمام البخارى فى علم الحديث 40 ألف مرة، وده مش معناه إنى بسيء إلى البخارى وعمله ومن يسىء له مجنون ولا يعلم قدره" وليس هناك أفضل من البخاري في علم الحديث"، معلقًا: "الفلاشة أخطر من البخاري في الحفظ وطول العمر".



