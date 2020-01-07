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KSA SPORTS مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر قناة الاتحاد الاسيوي الهلال ضد الأهلي دوري بلس youtube لايف

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:09 م
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رابط مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر “جودة عالية” في الدوري السعودي 2020 والقنوات الناقلة للمبارة يواجه الفريق الأول لكرة القدم “نادي الهلال السعودي”، بقيادة الروماني لوشيسكو المدير الفني، مساء اليوم، فريق الأهلي السعودي، في الكلاسيكو السعودي.


 
تبدأ مباراة الهلال والأهلي، في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر “جودة عالية” في الدوري السعودي 2020 والقنوات الناقلة


مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر “جودة عالية” في الدوري السعودي 2020 والقنوات الناقلة
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

وتُذاع مباراة الهلال ضد الأهلي، عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية، “KSA SPORTS HD1”.

تعد مجموعة قنوات KSA SPORTS، الناقل الرسمي لمباريات الدوري السعودي للمحترفين والبطولات المحلية.

يواجه أهلي جدة، وذلك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، ضيفًا على الهلال لحساب الجولة المؤجلة من الإسبوع الحادي عشر، بسبب مشاركة الزعيم بكأس العالم للأندية، الجدير بالذكر أن الهلال السعودي، شارك في نهائيات كأس العالم للأندية والتي أقيمت مؤخرًا بالعاصمة القطرية الدوحة، يحتل فريق الهلال، المركز الثاني وذلك برصيد 24 نقطة، فيما يحل الأهلي، بالمركز الرابع برصيد 23 نقطة، ويتبقى للزعيم مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الليلة.

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