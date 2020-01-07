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تجديد حبس 7متهمين بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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قررت النيابة العامة، تجديد حبس 7 متهمين لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما جاءت التحريات الأمنية بتورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
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الكلمات المفتاحية

متهمين جماعة إرهابية النيابة العامة التحقيقات

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