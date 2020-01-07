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أحمد السقا وزوجته في ديوان أحمد مراد الجديد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:18 م
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مراد والسقا
مراد والسقا
شيماء يونس
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شارك السيناريست والأديب أحمد مراد، جمهوره بصور له على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها مع الفنان أحمد السقا وزوجته الأعلامية مها الصغير مقدمة برنامج "its show time"، وذلك في مكتبة الديوان، حيث ظهر السقا ممسكًا في يده كتاب "أرض الإله" من تأليف أحمد مراد.

ومن جانب آخر شاركت مها الصغير، جمهورها بالصور ذاتها على صفحتها الشخصية، وكتبت تعليقًا عند "مراد"، حيث عبرت عن أن الحقيقة هي إستثناء وانت وشرين حقيقيان، استمتعوا حتي النهاية، اسعدكم الله أنتم الأثنين، وجاءت تعليقات الجمهور إيجابية حيث علقوا وقالوا: "الكتاب جميل وقد قرأته مرتين، ومنهم من قال أشعر أن السقا هو "كاى" -وهو شخصية كاهن مصري يقوم بترجمة نصوص برديات قديمة-" وظهر تساؤل من قبل متابعيه:" هل ممكن أن يكون هناك مشروع لتمثيل كتاب أرض الإله، الاستاذ أحمد السقا هيكون حلو الدور جدا".

وعلى صعيد آخر، فأن "مراد" أعتذر عن الأستمرار في تقديم برنامج "ليل داخلي" على راديو "إنيرجي" حيث كان يتناول صناعة السينما والدراما وكل ما يخص الأفلام السينمائية، والذي كان يقاسمه في تقديم البرنامج كلا من هيثم دبور و محمد سليمان عبد المالك، وحل مؤخرا مكانه السيناريست تامر حبيب، والمقرر أن تقدم حلقات البرنامج من الأحد إلى الأربعاء من الساعة السابعة حتي التاسعة مساءً.


ومن جانب أخر، وضح الفنان أحمد السقا، علي برنامج "it show time"، عن قصة حبه مع الأعلامية مها،  وأن السقا اتصل بوالدها الساعة 5 صباحًا بعد انتهائه من عرض مسرحية "ألاباندا" لطلب يدها، ويذكر أن المخرج الشاب ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، أعلن عن أولى تجاربه الفنية، فيلم "Blue Boy" والذي ينتمي لفئة الأفلام القصيرة، ولاقا تشجيعًا من والدة والعديد من النجوم متنيين له النجاح والتوفيق.
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