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وزير الخارجية الإيطالي: الوضع في ليبيا يشكل تهديدا إرهابيا لأوروبا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:50 م
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وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
الفجر
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قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في ليبيا يشكل تهديدا إرهابيا لأوروبا.

وتوجه وزير الخارجية الإيطالي، اليوم، إلى إسطنبول للقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وطالب نواب الحزب الديمقراطي الإيطالي، من وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بالمثول أمام البرلمان الإيطالي عقب انتهاء البعثة الأوروبية من زيارة ليبيا في 7 يناير الجاري، وتقديم تقرير بشأن الأوضاع في ليبيا.


وعلق على آخر التطورات في ليبيا والشرق الأوسط، بقوله: "في الأيام الأخيرة، تعيدنا الأحداث التي تتعلق بإيران وليبيا إلى ذكريات ماضي الحرب.. الماضي غير البعيد الذي يتحدث إلينا عن الدمار والأموات والخوف".

وتابع دي مايو: "في العديد من النزاعات، وفي العديد من الخيارات الخاطئة، بدءًا من الحرب في ليبيا عام 2011م والأخطاء التي ارتكبت بالفعل في العراق، تتم كتابة ما يجب ألا نكرره"، مضيفا: "أرواح بشرية.. مدنيون وعسكريون، هجمات إرهابية، تدفقات المهاجرين اليائسين الذين ليس لديهم خيار.. أي إجراء يؤدي إلى تفاقم هذه المواقف ليس هو الحل الصحيح".


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