عروض كارفور اليوم اضغط هنا | خصومات carrefour مستمرة حتى 14 يناير بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020 | happy new year





في ذلك الشهر يحتفل هايبر كارفور الذي يعتبر من أشهر محلات البيع بالتجزئة في مصر، بعيد ميلاده رقم 17 في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتزامن مع حلول السنة الميلادية الجديدة 2020، وبدء قرن جديد، لذلك يقوم كارفور بالاحتفال على طريقته المعتادة وهي طرح عدد كبير للغاية من العروض والتخفيضات على أغلب المنتجات الخاصة به، وعلى جميع الأقسام لديه، حتى يشارك المواطنين في التغلب على صعوبات الحياة، وتخطي أزمة غلاء الأسعار.









عروض كارفور يناير 2020

يقدم كارفور كراسة للعروض تحتوي على الكثير من المنتجات من كل الأقسام سواء المنتجات المنزلية والأدوات الكهربائية والأجهزة والمخبوزات واللحوم والدواجن والأسماك، والأدوات المكتبية والمفروشات والملابس والمجمدات والجبن والحلوى والمنظفات، ليس ذلك فحسب، ولكنه عمل على تقديم الكثير من الماركات في كل نوع عليه تخفيض، حتى تتمكنوا من اختيار ما هو ملائم لكم، وسوف تستمر تلك العروض حتى منتصف الشهر الجاري أو حتى نفاذ الكمية المقررة.





عيد ميلاد كارفور 17

من الجدير بالذكر أن محلات كارفور منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ولا يوجد محافظة تخلو من فرع واحد على الأقل إن لم يكن أكثر، وهو متواجد في أغلب المولات التجارية في مصر، مما يعني أنه قريب من جميع المواطنين، واعتاد كارفور أن يقوم بتقديم الكثير من التخفيضات في كل مناسبة يحتفل بها المصريون، مثل الأعياد، رمضان، دخول المدارس، ونقدم لكم من خلال ذلك المقال جميع عروض كارفور لشهر يناير 2020.



