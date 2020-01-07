محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بالأنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث كان في استقباله نيافة الانباء يوحنا اسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها.



وعبر المحافظ عن خالص التهانئ للأنباء يوحنا والإخوه الأقباط، قائلآ "إن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام"، مؤكدًا ترابط ووحدة عنصري الأمة.



من جانبه رحب الأنباء يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها، بوفد المحافظة مهنئآ الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد، متمنيآ أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.



رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون البيئة وتنمية المجتمع والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس إيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة والأستاذ شفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنطافة وتجميل الجيزة ووفد من مديرية الأوقاف والمنطقة الازهرية بالجيزة.

