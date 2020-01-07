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آيتن عامر برفقة زوجها في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:38 م
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ايتن عامر
ايتن عامر
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة جديدة لها برفقة زوجها على حسابها الشخصى، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.

وعلقت" عامر" علي الصورة" Mr right"ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها.

ظهرت آيتن عامر في الصورة، مرتدية جاكيت جلد أسود، ذات أكمام طويلة ونسقت معه بنطلون جينز أزرق داكن، وبوت أسود، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .

حيث شاركت الفنانة آيتن عامر، في بطولة مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، محمد رجب، دينا فؤاد، عبير صبرى، هبة مجدي، محمود حجازى، إيهاب فهمي، محمد عز.

يذكر أن آخر أعمالها هي مشاركتها في بطولة مسرحية "عطل فني" وشارك فيها عدد من نجوم الفن منهم، أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، إسماعيل فرغلي، نشوي مصطفي .
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