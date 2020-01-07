الحرب العالمية الثالثة... كيف أثرت على أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية خاصة منذ بداية عام 2020 في مصر، بقيمة 25 جنيه للجرام الواحد، مع تردد مصطلح الحرب العالمية الثالثه بين الموطنين على مستوي العالم.

وكانت أسعارالذهب العالمية في 2019 شهدت ارتفاعات قوية، نتيجة الخلافات التجارية بين الصين والولايات وبالتالي صعود سعر الذهب في مصر إلى مستويات غير مسبوقة.

ويقبل المستثمرون على شراء الذهب في الأسواق العالمية، وقت الأزمات لأنه يعد من أكثر الاستثمارات الأمنه وهو ما يجعل اسعاره ترتفع.

ومع بداية عام 2020، ورغم أن المعدن الأصفر بدأ يتراجع لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الصين ينهي الحروب الاقتصادية القائمة بينهم، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بقتل احد القادة الايرانيين، وهو ما جعل هناك توترات سياسية بين البلدين، جعلت المستثمرون يتخوفون من أنها تكون فتيل حرب بين الدولتين( الحرب العالمية الثالثه).

ومع تردد مصطلح "الحرب العالمية الثالثه" بدأ المستثمرون العالميون يتخوفون على أموالهم وقيمة استثمارتهم لذلك أقبلو على شراء المعدن الأصفر، فمنذ اعلان الولايات المتحدة الأمريكي مقتل القائد الأيراني قاسم سليماني في 2 يناير 2019 حتى الآن ارتفع المعدن الأصفر بالبورصات العالمية نحو 3% ليسجل 1569.15 دولار للأوقية وهي اعلى مستوياته منذ 7 أعوام، مع أنه قبل هذا الحادث في يوم 1 يناير 2020 كان متراجعا بنسبة 0.14%.

ويحدد السعر العالمي للذهب واسعار الدولار، اسعار الذهب في مصر، ولذلك اضطر سعر الذهب المحلي في مصر الارتفاع بقيمة 25 جنيه خلال الأربعة ايام الماضية الذي تردد فيه مصطلح الحرب العالمية الثالثه؛ ووصلت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تلك الارتفاعات المستمرة إلى 600 جنيه لجرام عيار 18، و700 جنيه لجرام عيار 21، و800 جنيه لجرام عيار 24، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 5600 جنيه.