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وزيرة الدفاع الألمانية: إيران مسؤولة عن معظم التصعيد والتوتر في المنطقة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:30 م
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وزيرة الدفاع الألمانية
وزيرة الدفاع الألمانية
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أكدت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب، أن إيران مسؤولة عن معظم التصعيد والتوتر في المنطقة.

 

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية: "اتفقنا على ضرورة استمرار مهمة الناتو للتصدي لتنيظم داعش".

 

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس الإثنين، إيران إلى "تجنب مزيد من العنف والاستفزازات"، بعد اجتماع استثنائي عقده الحلف على مستوى سفراء دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

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الكلمات المفتاحية

وزيرة الدفاع الألمانية ايران انيجريت كرامب التصعيد والتوتر

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