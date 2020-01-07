رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الأنبا مقار بعيد الميلاد

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن العلم والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوي لمواجهة الأعمال التي تستهدف أمن وإستقرار البلاد وتسعي إلي التفريق بين شقي الأمة مشيرًا إلي ضرورة التكاتف والتلاحم وتوحيد الصف الوطني خلف القيادة السياسية الرشيدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل لأجيال قادمة.



وقال رئيس الجامعة أننا جميعًا أبناء وطن واحد نتعلم ونعمل من أجل تقدمه وبناءه وتنميته مؤكدًا علي أهمية التنسيق بين المؤسسات التعليمية والدينية لمواجهة النزعات الطائفية والأفكار المتطرفة بين الشباب من خلال غرس وتأصيل القيم الوطنية وتنمية اتجاهاتهم وأساليب تفكيرهم وبناء جيل جديد قوي محب للوطن ومدافع عنه.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر مطرانية فاقوس لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيًا عيدًا سعيدًا يجتمع فيه المصريين جميعًا علي المحبة والسلام،وذلك بحضور د.ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية-مدير أمن الشرقية وعدد من القيادات الأمنية ونواب البرلمان بالمحافظة ولفيف من رجال الدين الإسلامي وعلماء الازهر الشريف.