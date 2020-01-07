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البابا تواضروس عن باقة ورد الرئيس: دليل على القلب الأبيض

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:02 م
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البابا تواضروس
البابا تواضروس
هدى عبدالرازق
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قال البابا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر دولة قادرة وقوية ولها كلمة ومكانة، مؤكدًا أن المصريين يضعون كل الثقة في القيادة السياسية والمسئولين.

وأكد "البابا تواضروس"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن مصر محفوظة بيد الله على الدوام، ولها مكانتها في التاريخ، معربًا عن تقديره لتقديم الرئيس السيسي باقة من الورد الأبيض خلال زيارته للكاتدرائية، مشيرا إلى أنها لفتة طيبة، والورد الأبيض دليل على القلب الأبيض، وتعبيرا عن النور والسلام.

وأضاف البابا تواضروس، أن تأكيد المواطنة هو اتجاه الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث أن المواطنة هي العنصر الرئيسي لأي مواطن يحيا على أرض مصر، أما الاعتقاد الديني فهو مسألة شخصية تخص الإنسان، وعلاقته مع ربه، منوها بأن التنوع أحد أشكال القوة.
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