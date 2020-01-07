الأهلي يرفع سعر العضوية إلى رقم غير مسبوق ويمنح امتيازات جديدة

فتحت إدارة الأهلي الباب واسعwH أمام الراغبين في الحصول علي عضوية النادي، قبل تفعيل قرار زيادة العضوية اعتبارا من أبريل المقبل.





وحرصت إدارة الأهلي على تقديم العديد من المزايا، والتسهيلات والعروض المميزة للراغبين في الحصول على العضوية قبل تفعيل قرار زيادة الرسوم، من بينها «العضوية المجمعة» للبنوك والمؤسسات، وعروض التقسيط للأفراد العاديين.





تبلغ قيمة العضوية حاليا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و175ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و200 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.





أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، تبلغ قيمة العضوية 600 ألف جنيه لجميع الفروع و250ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و300 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.





ومن المقرر أن تصل قيمة العضوية بعد تفعيل قرار الزيادة إلى 750 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و250 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.





أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة وتسرى القيمة الجديدة للعضوية أعتيارًا من 1/4/2020.





كانت الساعات الماضية قد شهدت إقبالا كثيفا من الراغبين في الحصول على عضوية النادي الأهلي العاملة، وأيضا عضويات فروعه استغلالًا للعروض المالية التي تم الإعلان عنها من جانب مجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب والتي لاقت استحسانا كبيرا من الراغبين في الانضمام إلى أسرة النادي الأهلي والحصول على عضويته.





وشهد النادي الأهلي نهضة إنشائية ضخمة بالمقر الرئيسي بالجزيرة، حيث تم الانتهاء من تطوير مدرج ملعب التتش، وإنشاء غرف ملاعب جديدة للفريق الأول لكرة القدم وقاعة اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى، وتم الانتهاء أيضا من إنشاء أسوار النادي، وافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة، وصالة تنس الطاولة، وتجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضية، بالإضافة لإنشاء ألتراس الجديد لتخفيف الضغط عن التراس القديم، وإضافة مساحات جديدة للأعضاء، وتم تغيير أرضيات ملاعب النجيل الصناعي الخماسية، والانتهاء من تقفيل أسوار الملعب الرئيسي لكرة القدم، وإحلال وتجديد تكييف صالة الأمير عبد الله الفيصل، ومن المقرر أن يتم البدء في تغيير أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل خلال الفترة المقبلة.





وبالنسبة لفرع مدينه نصر، تم افتتاح منطقة «الفوود كورت»، والتي تضم مجموعة كبيرة من المطاعم ومنافذ الخدمات، إلى جانب تطوير المنطقة الترفيهية وحمامات السباحة الملحقة بها والبوابات الرئيسية لتسهيل عمليات الدخول والخروج، وتطوير العيادة الطبية ومسجد النادي بالشكل الأمثل؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات لعضو الأهلي.





وتواصلت أعمال التطوير، حيث تم تجديد التراس العلوي للمبنى الاجتماعي وتزويده بـ60 مقعدًا، وإضافة 80 مقعدًا بالصالة، علاوة على القيام بعمليات الصيانة الشاملة لوحدة التكييف المركزي بالمبنى.





كما وفرت الإدارة شاشات عرض مع تزويد الحديقة الرئيسية بـ450 مقعدًا إضافيًا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأعضاء خلال عرض مباريات المنتخبات الوطنية والأهلي ولقاءات الدوريات الأوروبية.

وبالنسبة لفرع زايد، فقد تم تشغيل صالة الباليه وتعليم الموسيقى، بجانب تشغيل مكتبة الفرع وتطويرها وزيادة عدد الكتب والعناوين فيها لخدمة الأعضاء وأسرهم، وإضافة أنشطة جديدة إليها ومن بينها الرسم ودورات تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال.





كما حظيت الحديقة الرئيسية باهتمام كبيرًا بعد إضافة 500 مقعد إليها، مع تجديد المقاعد وصيانة ودهانات المقاعد بجانب أعمال التطوير التي تمت في الحديقة الترفيهية الجديدة بتركيب شاشة عملاقة بها، وإضافة 1000 كرسي و250 طاولة لاستيعاب أكبر عدد من الأعضاء.





ولم تتوقف أعمال التطوير عند السابق ذكره بل امتدت إلى مجمع حمام السباحة الذي شهد إجراء عمليات صيانة شاملة للحمام الترفيهي قبل حلول موسم الصيف ودهان جميع غرف الملابس وتركيب كشافات الطوارئ.





ويعد النادي الأهلي هو الوحيد بين الأندية المصرية الذي يمتلك شبكة فروع تغطي قطاع القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى المخطط المستقبلي لاستكمال شبكة الفروع في الصعيد والمحافظات الساحلية، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من مشجعي ومحبي النادي للحصول على العضوية.