أسعار مواد البناء اليوم 7-1-2020 ...تراجع في سعر طن الأسمنت

شهدت مواد البناء(الحديد والأسمنت والرمل والزلط)، اليوم الثلاثاء 7 -1-2020، ثبات في أسعارها وسط تراجع ملحوظ في سعر طن الأسمنت منذ بداية 2020.

وجائت اسعار مواد البناء كالاتي :

اسعار الحديد :

سجلت اسعار طن الحديد استقرار حول مستويات 10 الف جنيه للطن، حيث سجل حديد المصريين نحو 10100 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد عز نحو 10450 جنيه للطن، وحديد بشاي بلغ سعر الطن 10400 جنيه للطن، وحقق سعر حديد المركبي نحو 10050 جنيه للطن، وبلغ حديد العشري 9900 جنيه للطن.

اسعار الأسمنت :

وتحركت اسعار الأسمنت نحو الانخفاض منذ بداية عام 2020 بنسبة 15%؛ لتصل هذا الأسبوع في المتوسط بين 640 جنيه- 750 جنيه للطن تسليم المصنع، حيث بلغ سعر طن أسمنت النصر 778 جنيه للطن، وأسمنت العسكري نحو 770 جنيه للطن واسمنت الصخرة 775 جنيه للطن، وسعر طن أسمنت سيناء سجل 765 جنيه.

اسعار الرملة والزلط :

وبلع سعر متر الرمل نحو 170 جنيه في المتوسط، بينما وصل سعر متر الزلط إلى 180 جنيه في المتوسط.