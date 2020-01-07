طلاق أصالة وحادث نانسي.. أحداث فنية مؤسفة في الأسبوع الأول من العام الجديد





ويرصد " الفجر الفني " أبرز تلك الأحداث باختصار مفيد.



سرقة نانسي عجرم



تعرضت فيلا الفنانة نانسي عجرم، لمحاولة سرقة فجر أول أمس، حيث قام شاب سوري باقتحام منزلها، مما دفع زوجها لاستخدام السلاح الخاص به لمواجهته مما أسفر عن مقتل اللص، وتم احتجاز زوجها إلا أنه تم الإفراج عنه اليوم.



طلاق أصالة من المخرج طارق العريان



أعلنت المطربة أصالة، صباح أمس عن انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان.



ونشرت عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة تجمع بينهما معلقة عليها: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".



وأضافت: "سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".



وفاة زوجة نجل الفنانة نادية لطفي



وتوفيت أمس الإثنين زوجة نجل الفنانة كبيرة نادية لطفي، وقدمت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، العزاء للقبطان البحري عادل البشاري في وفاة زوجة ابنه أحمد البشاري.







لم يمر سوى أسبوع من العام الجديد إلا أنه شهد أحداثا فنية عديدة، كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على مدار الأيام الماضية، من سرقة لوفاة لطلاق.