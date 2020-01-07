كشف حساب ارتيتا مع ارسنال بعد الفوز على ليدز يونايتد

نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على حساب فريق ليدز يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وتعد هذة المباراة هي الرابعة لميكل ارتيتا في قيادة تدريب الجانرز، حيث خاض 3 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة واحدة في الكأس حتى الآن مع الفريق اللندني.





ونجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز باخر مباراتين والحفاظ على الشباك نظيفة أمام فريق مانشستر يونايتد في الدوري بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وأيضاً خلال مباراة ليدز يونايتد بالأمس.





بينما تعادل فريق بورنموث مع ارسنال في أولى مواجهات ارتيتا مع الفريق بنتيجة هدف لكل فريق، وتعرض الجانرز للهزيمة الوحيدة مع ارتيتا من فريق تشيلسي بديربي لندن بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





ويستعد أرسنال لملاقاة فريق كريستال بالاس في ديربي جديد لميكيل ارتيتا على ملعب السيلهرست بارك بالجولة المقبلة من البريمرليج.