استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2020 في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،35.60 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 61.996 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 812.71 بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.426 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2020 في لبنان





اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار









عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ ليرة لبنانية اسعار الذهب عيار 24 47.46$ 71.812 سعر الذهب عيار 22 43.51$ 64.948 اسعار الذهب عيار 21 41.53$ 61.996 اسعار الذهب عيار 18 35.60$ 53.139 سعر الذهب عيار 14 27.69$ 41.330 سعر الذهب عيار 12 23.73$ 35.426 اسعار أوقية الذهب 1.476$ 2.203.471 اسعار جنيه الذهب 332.25$ 495.971 اسعار كيلو الذهب 47.463$ 71.851.290

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان



