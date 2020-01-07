محافظ سوهاج يزور المطرانيات ويقدم التهنئة للأخوة الأقباط

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إن مصر قوية بوحدة أبناءها وقادرة على عبور أي محنة والتصدي لأي مؤامرات تحاك ضدها، لافتًا إلى أن مصر هي مقبرة الغزاة على مر العصور، والصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الأعداء.



جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ أطفال جمعية بيت الرحمة "المسيحية" فرحتهم بالعيد، وقدم لهم الحلوى، وكسوة العيد، والهدايا بالإضافة إلى مبلغ مادي كعيدية، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضي نائب المحافظ، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أشرف أبو المكارم رئيس فرع الأمن الوطني بالمحافظة، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد عمرو أبو سحلي من الامن الوطني، والشيخ على طيفور وكيل وزارة الاوقاف، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورجال الدين، والقيادات الامنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



كما قام محافظ سوهاج والوفد المرافق له بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ومطرانية الاقباط الارثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، حيث كان في استقبالهم الانبا باسيليوس بمطرانية الاقباط الكاثوليك، والانبا باخوم بمطرانية الاقباط الارثوذكس، والانبا بسادة بمطرانية أخميم، والقس عماد شوقي بالكنيسة الانجيلية، وعدد من الآباء والكهنة.



ووجه المحافظ التهنئة للمواطنين الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا على أهمية نشر روح التسامح والمحبة قائلًا اننا نسيج واحد، ولن يستطيع أحد النيل من وحدة وقوة الشعب المصري والتفافه حول قيادته السياسية وجيشه العظيم ورجال شرطته البواسل، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك الاعياد والمناسبات تكون فرصة للتأكيد على علاقات المحبة والتسامح التي تجمع ابناء الشعب المصري.



