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التنظيم والإدارة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:12 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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وقع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان اليوم بروتوكولا لتوثيق أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وذلك لمدة 3 سنوات.

وأكد الدكتور صالح الشيخ أن البروتوكول يهدف إلي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات عمل الوزارة والجهاز بهدف رفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية.

وقال إن البروتوكول يتضمن دعم التعاون المشترك في عدة مجالات منها التوظيف والتطوير والتدريب والاستشارات وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية وشئون الخدمة المدنية، إلي جانب تبادل الأبحاث والدراسات والمشاريع والتجارب الإدارية المميزة والاحصائيات والنشرات والإصدارات وأدلة العمل ذات الصلة بالإدارة العامة والخدمة المدنية.

ومن جانبه، رحب وزير الخدمة المدنية بالوفد المصري برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مؤكدا على حرص السلطنة على توطيد العلاقات والتواصل مع مصر باعتبارها الدولة الأكبر والأهم في المنطقة وبدون مصر لا وجود للعرب، مشيدا بموقف مصر في الأزمات التى تمر بها المنطقة العربية وحرصها الدائم على إتخاذ موقف متزن يدعم لم شمل اشقاءها العرب.

وأوضح أن توقيع البروتوكول يأتي إنطلاقا من العلاقات الأخوية والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وتعزيزا لمبدأ تبادل الزيارات لدعم سبل التعاون، كما يؤسس لشراكة مستمرة وتعاون دائم بين الجهاز والوزارة.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين في  تقييم الكفاءة وقواعد السلوك الوظيفي والاستثمار في الموارد البشرية والتخطيط الوظيفي وقياس عائد التدريب والتطوير الإداري والتقنية الحديثة والآليات المستخدمة في ذلك، بالإضافة إلى التعاون في تطبيق الممارسات الإدارية الناجحة وإدارة المعرفة وإدارة نظم المعلومات الإليكترونية إلي جانب  تصنيف وترتيب الوظائف ورسم الهياكل التنظمية وتحديد أهداف المؤسسات الرشيدة . 

وعقد الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان جلسة مباحثات بين الجانبين عقب توقيع البروتوكول، واستعرض فيها مجالات عمل الوزارة وأوجه التعاون التى يتطلع لتنفيذها مع الجانب المصرى، كما عرض الدكتور صالح الشيخ ايضا مجالات عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الخدمة المدنية سلطنة عمان بروتوكول تعاون التنظيم والإدارة اخبار مصر اخبار االاقتصاد

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