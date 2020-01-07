مصطفي حجي يتحدث لـ"الفجر الرياضي" عن أفضل لاعب في إفريقيا

تحدث مصطفى حجي النجم المغربي عن جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 والتى ستقام بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمصر لأول مرة فى حدث ضخم اليوم الثلاثاء.

ويتنافس الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر وساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب السنغال ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر على جائزة الأفضل فى إفريقيا لعام 2019.

وكشف مصطفي حجي فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" عن رأيه فى الأفضل بين محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز، قائلاً: "بخصوص عام 2019 أعتقد أن ساديو ماني ومحمد صلاح هما الافضل و يأتي رياض محرز خلفهم ثالثا".

وأضاف أسطورة المغرب: "من المؤكد أن جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لن تخرج عن الاثنين محمد صلاح او ساديو ماني ثنائي ليفربول الإنجليزي والذين قدما أداء رائعًا ومميزًا خلال العام الماضي وساهما فى تحقيق نتائج وبطولات للفريق".

وتابع حجي: "أعتقد أن ساديو ماني في العام الماضي كان الافضل ورقم واحد لكن محمد صلاح أيضا كان مميزًا و يصعب الاختيار والمفاضلة بينهما".

ويعد مصطفي حجي ضمن أفضل اللاعبين فى تاريخ كرة القدم الإفريقية والمغربية وحصد عام 1998 جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا عندما كان لاعب فى صفوف ديبورتيفو لاكورنيا الإسبانى.

ويتنافس نجم الزمالك طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر ويوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر ولاعب الاهلى السعودي وأنيس البدري لاعب منتخب تونس والترجي التونسي.