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عاجل.. إخلاء سبيل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية قتله لصًا بمنزله
الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:15 م
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أسماء حلمي
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كشف برنامج ET بالعربي عبر حسابه الخاص على موقع "إنسجرام" عن إصدار القاضية اللبنانية غادة عون قرارًا بإخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك بعد إطلاقه النار على لص تسلل إلى منزله بدافع السرقة ما أدى إلى وفاته على الفور.
وكانت قد أمرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بالقبض على فادي الهاشم للتحقيق معه والوقوف على ملابسات القضية، ورغم أنه حادث دفاع عن نفسه وعائلته التي شعر أنها معرضة للخطر والايذاء، إلا أن قرار القبض عليه إجراءًا طبيعيًا وقانونيًا لاستكمال التحقيقات.
وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحبين لنانسي عجرم وزوجها عن فرحتهم بقرار إخلاء سبيله، فيما أكد مدير أعمال نانسي عجرم، جيجي لامارا في تصريحات لمواقع لبنانية أنباء إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم منذ قليل ليعود إلى منزله من جديد.
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