محافظ بورسعيد يؤكد على عمق روابط النسيج الوطني

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، وقدم التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين والشعب المصري، حيث رافقه اللواء هشام خطاب مدير الأمن والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ودكتور محمود حسين عضو مجلس الشعب والأستاذة سعاد المصرى عضو مجلس النواب، ولفيف من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وعبر للواء عادل الغضبان، عن بالغ سعادته بمشاركة الأخوة الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد، مؤكدا على أهمية ما تمثله هذه المناسبات من تعميق روابط التراحم والصلة بين المسلمين والمسيحيين فالشعب المصرى هو نسيج وطنى واحد، دائما ما يتخذ من هذه المناسبات وسيلة للتعبير عن مشاعر الحب والتراحم بين فئاته.



وبعث اللواء عادل الغضبان، رسالة حب وتقدير وإجلال للقوات المسلحة الذين وفروا الأمن والأمان للمواطنين، مشيرا إلى أن الحب وقبول الآخر هو وسيلة النجاح والتقدم، وأنه لابد من مواجهة أى قوى خارجية أو داخلية تهدف لتعطيل مسيرة التنمية، مشيرا أن الفترة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة أى صعوبات حالية فى البلاد، وعدم السماح لأى محاولات ضآلة تعمل على تخريب أفكار وعقول المواطنين وتضليل معلوماتهم بما يمثل بالغ الضرر للمواطن والدولة فى ظل ما تشهده هذه الفترة من تنفيذ لخطط التنمية الشاملة التى تجعل بلدنا فى مصاف الدول ومواجهة القوى الخارجية والداخلية التى تهدف لتعطيل مسيرة التنمية.