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أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7 -1-2020 بجميع البنوك

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:14 م
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بوابة الفجر
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حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرار في جميع البنوك، في الوقت التى أغلقت فيه تعاملاتها أمام الموطنين احتفالًا بأعياد الميلاد المجيد على أن تعاود العمل بداية من غدًا الأربعاء.

 

وسجل السعرالاسترشادي للدولا في البنك المركزي لباقي البنوك نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

 

 

وعلي صعيد أسعار الدولار في  البنوك الأخرة، فقد سجل سعر الدولار نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وبلغ في مصرف ابو ظبي نحو 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع،  وبلغ سعر الدولار في بنك عودة  نحو 16 جنيه للشراء  و16.1 جنيه للبيع، وحقق سعر الدولار في البنك الأهلى وبنك مصر  والبنك التجاري الدولى نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

 

عطاء دولاري بقيمة 800 مليون دولار :


ومن المقرار أن يطرح البنك المركزي عطاء لأذون خزانة  دولارية  بقيمة 800 مليون دولار هذا الأسبوع؛ لزيادة حصيلة المصارف من العملة الأمريكية.

 

 

 

 

وقال مصدر مصرفي

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