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زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب إندونيسيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:07 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة وقع اليوم الثلاثاء جنوب غربي مقاطعة اتشيه الاندونيسية بجزيرة سومطرة على عمق 20.3 كيلومتر (12.6 ميلًا).

وعلى موقع تويتر، قدرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية حجم الزلزال بقوة 6.4 على عمق 13 كم، مضيفة أنه لم يكن لديه القدرة على إطلاق تسونامي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، حسبما ذكرت السلطات والسكان. وفقًا لرويترز.

وصرح ميمون، المسؤول عن التخفيف من الكوارث في الجزيرة الأقرب إلى مركز الزلزال "أصيب الناس بالذعر وهربوا من المباني".

وأضاف ميمون، الذي يستخدم اسمًا واحدًا، مثل العديد من الإندونيسيين "كان الأشخاص الذين كانوا يصلون في المسجد هربوا جميعًا".

وتم تسجيل هزة ارتدادية واحدة على الأقل من قبل وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية.

وإن إندونيسيا، التي تقع على "حلقة النار" الهادئة الزلزالية في المحيط الهادئ، تعاني غالبًا من زلازل وموجات تسونامية قاتلة.

وفي سبتمبر 2018، دمر بالو، في جزيرة سولاويزي، زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وتسونامي قوي أدى إلى مقتل أكثر من 4000 شخص.

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زالزال اندونيسيا

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