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القوى العاملة: صرف 5.2 مليون جنيه لـ10 آلاف عامل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:56 ص
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وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، الانتهاء من صرف 5 ملايين و258 ألفا و500 جنيه لنحو 10 ألاف 517 عاملا غير منتظم المنح المستحقة لهذه الفئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال إدارة العمالة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة.

وقال الوزير: إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتحقيقًا لمد مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة من الوزارة لهذه الفئة.

وأشار خالد المصري وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة، إلى أن صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
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