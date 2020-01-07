سجن القناطر يستقبل رجال الدين المسيحي لمشاركة النزيلات المسيحيات احتفالتهن



جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمرارًا للتعاون البناء بين الوزارة ومختلف أجهزة الدولة، للمساهمة في تفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.





استقبل سجن القناطر للنساء، صباح اليوم، عددًا من رجال الدين المسيحي، وذلك لإقامة الصلوات، وتقديم بعض الهدايا للنزيلات المسيحيات ومشاركتهن الإحتفال بمناسبة بعيد الميلاد المجيد لعام 2020.